Guerra in Ucraina, Procuratrice di Kiev: ''Almeno 5mila crimini di guerra''

Almeno 5mila crimini di guerra commessi da russi sono al momento oggetto d'indagine in Ucraina.

Almeno 5mila crimini di guerra commessi da russi sono al momento oggetto d'indagine in Ucraina. Lo ha annunciato la procuratrice generale Ucraina, Irina Venediktova, in un briefing a Bucha. "Anche in questa situazione così crudele, i crimini di guerra sono i primi ad apparire nell'ordine, seguiti dai crimini contro l'umanità e dal genocidio", ha detto.

