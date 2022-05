Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Scholz: ''Putin non deve vincere''

''Il nostro obiettivo è molto chiaro: Putin non deve vincere la guerra'', queste le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2022 - 13:20:11 Letto 760 volte

"Il nostro obiettivo è molto chiaro: Putin non deve vincere la guerra. E sono convinto che non la vincerà". Queste le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz al Forum economico di Davos.

Secondo Scholz, Putin "ha mancato i suoi obiettivi strategici" e ha sottovalutato la forza di G7, Nato e Ue. Ma secondo lui "Putin negozierà seriamente una pace soltanto se si renderà conto che non è in grado di sfondare le difese ucraine" e non potrà dettare le sue condizioni. Tuttavia Scholz è contro il coinvolgimento della Nato nella guerra.

Fonte: TELEVIDEO

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!