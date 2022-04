Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Sumy libera dalle truppe russe

''Se la gente sente delle esplosioni, è perché i soccorritori e gli esperti di esplosivi stanno neutralizzando le munizioni lasciate'', afferma Dmytro Zhyvytskyi, il governatore locale, su Facebook.

08/04/2022

''Le truppe russe hanno lasciato la regione di Sumy", ha affermato Dmytro Zhyvytskyi, il governatore locale, su Facebook. La regione, ha sottolineato, è ora libera dalle unità russe. Se la gente sente delle esplosioni, è perché i soccorritori e gli esperti di esplosivi stanno neutralizzando le munizioni lasciate, ha aggiunto. Zhyvytskyi ha avvertito poi che la regione non è ancora sicura, con le mine che sono state piantate in molte aree e ha avvertito la gente di non guidare sul lato della strada, di non usare i sentieri nella foresta e di non avvicinarsi alle attrezzature militari distrutte.

Zhyvytskyi aveva precedentemente affermato che le truppe russe avevano iniziato a ritirarsi dalla regione domenica. Insieme alle regioni di Donetsk, Luhansk, Kharkiv e Kiev, la regione di Sumy era una delle aree che le truppe russe hanno attaccato dall'inizio della guerra più di un mese fa. La Russia ha recentemente annunciato che avrebbe concentrato le operazioni di combattimento nell'Ucraina orientale.

"Le forze russe ora si sono completamente ritirate dal nord dell'Ucraina verso la Bielorussia e la Russia. Almeno alcune di queste forze saranno trasferite nell'est dell'Ucraina per combattere nel Donbass", afferma dal canto suo l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento della situazione sul campo di battaglia. "Molte di queste forze richiederanno un significativo rifornimento prima di essere pronte per essere dispiegate più a est", sottolinea l'intelligence, secondo cui un trasferimento di queste truppe "richiederà probabilmente almeno una settimana".

