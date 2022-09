Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Usa: ''Risponderanno in modo deciso se Russia usa atomica''

Gli Stati Uniti ''risponderanno in modo deciso'' se la Russia userà la bomba atomica.

Pubblicata il: 25/09/2022

Gli Stati Uniti "risponderanno in modo deciso" se la Russia userà la bomba atomica nella sua guerra in Ucraina. Così il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sullivan.

"Abbiamo comunicato direttamente, privatamente, ad altissimi livelli, al Cremlino che l'uso di armi nucleari avrà conseguenze catastrofiche per la Russia: Usa e alleati risponderanno in modo deciso", ha detto. Ma ha aggiunto: "Faremo tutto il possibile per evitare che la Russia usi l'arma nucleare". Poi: "Pronte nuove sanzioni contro Mosca".

