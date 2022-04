Guerra in Ucraina, von der Leyen: ''A Bucha abbiamo visto il volto crudele dell'esercito di Putin''

"Qui è successo l'impensabile. Abbiamo visto il volto crudele dell'esercito di Putin, la sconsideratezza e la spietatezza di chi ha occupato la città. A Bucha abbiamo visto l'umanità andare in frantumi. Tutto il mondo è con Bucha oggi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel corso della sua visita nella città ucraina assieme all'alto rappresentante per la Politica estera, Josep Borrell.

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6