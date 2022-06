Guerra in Ucraina, Zelensky: ''Da cento giorni ci difendiamo, la vittoria sarà nostra''

Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Zelensky: ''Da cento giorni ci difendiamo, la vittoria sarÓ nostra''

Al centesimo giorno di guerra, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky appare per le strade di Kiev in un breve videomessaggio.

Al centesimo giorno di guerra, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky appare per le strade di Kiev in un breve videomessaggio in cui fa il punto della situazione: "Sono 100 giorni che difendiamo l'Ucraina. La vittoria sarà nostra". Attorno a lui i fedelissimi, che sono nominati uno per uno: il primo ministro Denys Smihal; David Braun in rappresentanza del Parlamento, Andrii Yermak, capo di gabinetto del presidente, Mikhail Podolyak, consigliere del presidente Zelensky e negoziatore per l'Ucraina.

In collaborazione con i partner internazionali, l'Ucraina ha già iniziato a lavorare su nuovi pacchetti di sanzioni contro la Russia "per far pagare agli occupanti il prezzo pieno per aver distrutto la vita dei suoi vicini", ha sottolineato Zelensky.

