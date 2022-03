Guerra Ucraina-Russia

Guerra Ucraina, Kiev: ''Sembra in stallo l'avanzata della Russia e bombarda zone abitate''

'Il nemico, non riuscendo a condurre un'operazione di terra, continua a lanciare missili e a lanciare bombe sulle infrastrutture e sulle aree densamente popolate delle città ucraine'', riferisce lo Stato Maggiore delle forze armate di Kiev.

Sembra in stallo l'avanzata della Russia in Ucraina. Secondo quanto riferisce lo Stato Maggiore delle forze armate di Kiev, "lo stato, la posizione e la natura delle azioni delle forze di difesa russe non hanno subito variazioni significative nell'ultimo giorno". Quindi "il nemico, non riuscendo a condurre un'operazione di terra, continua a lanciare missili e a lanciare bombe sulle infrastrutture e sulle aree densamente popolate delle città ucraine".

Inoltre, "le truppe occupanti continuano a subire perdite" e ci sono "grandi problemi con il reclutamento di unità combattenti e unità di supporto". "Il personale del nemico è demoralizzato", aggiunge, spiegando che questo "porta ad un aumento del numero di casi di diserzione e rifiuto del personale militare delle forze armate della Federazione Russa di partecipare alla guerra sul territorio dell'Ucraina".

Secondo lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine, "gli invasori russi continuano ad agire in modo insidioso anche nel settore dell'informazione: effettuano attacchi informatici, distruggono i trasmettitori di segnali televisivi e radiofonici, continuano una campagna di informazione di massa per screditare la leadership politico-militare dell'Ucraina e delle forze di difesa".

