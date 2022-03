Guerra Ucraina-Russia

Guerra Ucraina, la Russia ritira le truppe che circondavano Kiev

Nel suo ultimo rapporto operativo, l'esercito dell'Ucraina sostiene che la Russia ha ritirato le truppe che circondavano Kiev dopo aver subito perdite significative.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/03/2022 - 09:14:17 Letto 760 volte

Nel suo ultimo rapporto operativo, l'esercito dell'Ucraina sostiene che la Russia ha ritirato le truppe che circondavano Kiev dopo aver subito perdite significative.

Il ritiro ha "drasticamente ridotto" l'intensità dell'avanzata di Mosca, aggiunge lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. I funzionari militari affermano poi di ritenere che la Russia stia trasportando missili "Iskander" a Kalinkavichy, nel sud-est della Bielorussia.

Lasciata anche la cittadina di Slavutych, abitata in gran parte dai lavoratori della centrale nucleare di Chernobyl.

Nessun ritiro russo invece da Mariupol, la città sotto assedio. Zelensky lo ha definito una "catastrofe umanitaria", affermando che le forze russe hanno portato via dalla città oltre 2.000 bambini. "La loro posizione esatta è sconosciuta. Possono essere lì con o senza genitori: è spaventoso, li tengono come merce di scambio", ha aggiunto il presidente ucraino. "Le forze armate russe stanno trasformando la città di Mariupol in polvere", è l'allarme lanciato dal ministero degli Esteri di Kiev. Il ministro francese Jean-Yves Le Drian ha fatto appello a un'azione immediata in soccorso di questa "nuova Aleppo".

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!