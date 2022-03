corridoi umanitari

Guerra Ucraina-Russia, oggi nuovi corridoi umanitari

Per la giornata di oggi sono previsti corridoi di evacuazione da quattro città nella regione nord orientale di Sumy.

Pubblicata il: 15/03/2022

Per la giornata di oggi sono previsti corridoi di evacuazione da quattro città nella regione nord orientale di Sumy. Lo fanno sapere le autorità cittadine, secondo quanto riporta la Bbc. In un messaggio su Telegram il capo dell'amministrazione regionale di Sumy ha detto che i percorsi di evacuazione dalle città di Sumy, Konotop, Trostianets e Lebedyn devono essere attivi tra le 9 e le 21 ora locale. Sumy, vicina al confine russo, è stata in questi giorni sotto pesanti bombardamenti e i cittadini sono rimasti senza acqua.

