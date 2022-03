Guerra Ucraina-Russia

Guerra Ucraina-Russia: oggi nuovo round di negoziati

Ucraina e Russia oggi al tavolo, stavolta virtuale, per un nuovo round di negoziati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/03/2022 - 09:03:54 Letto 818 volte

Ucraina e Russia oggi al tavolo, stavolta virtuale, per un nuovo round di negoziati. Intanto, si attendono news da Roma, dove Usa e Cina dialogano.

Iizierà alle 10.30 ora di Kiev, le 9.30 in Italia, il nuovo round di negoziati, questa volta in collegamento video. Lo scrive The Kyiv Independent, citando il consigliere del ministero degli Interni, Anton Gerashchenko, che a sua volta fa riferimento a David Arakhamia della delegazione ucraina.

Mentre la guerra si avvia ad entrare nella terza settimana, Kiev e Mosca riprendono i colloqui con un incontro che andrà in scena in videocollegamento, come ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Secondo Leonid Slutsky, uno dei negoziatori sinora schierati dalla Russia, sarebbero stati fatti "progressi sostanziali" dalle delegazioni di Mosca e Kiev. "Presto" le parti potrebbero riuscire a raggiungere una posizione comune, ha detto. Dal canto suo Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha evidenziato che "ci sono varie proposte sul tavolo dei negoziati ora. Comprese quelle sull'accordo politico e, soprattutto, sull'accordo militare. Intendo il cessate il fuoco, la formula del cessate il fuoco e il ritiro delle truppe. Tutto ciò viene elaborato dai gruppi di lavoro".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!