Guerra Ucraina-Russia, Kiev chiede all'Occidente di inviare armi offensive

L'Ucraina chiede all'Occidente di inviare "armi offensive" come "mezzo di deterrenza" contro Mosca.

E' l'appello lanciato da Andriy Yermak, capo di gabinetto di Zelensky, alla vigilia del vertice straordinario dei leader della Nato a Bruxelles in cui il presidente ucraino parlerà in videoconferenza. "Le nostre forze armate e i nostri cittadini resistono con un coraggio sovrumano, ma non possiamo vincere una guerra senza armi offensive, che possono essere un mezzo di deterrenza", ha precisato.

