Guerra in Ucraina

Guerra Ucraina-Russia, Nato valuta esercito permanente ai confini dell'Europa

La Nato sta valutando la possibilità di dispiegare una presenza permanente di truppe lungo il confine orientale dell'Alleanza in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/04/2022 - 11:27:01 Letto 767 volte

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ha annunciato che l'Alleanza Atlantica sta valutando la possibilità di dispiegare una presenza permanente di truppe lungo il confine orientale dell'Alleanza in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.

"Indipendentemente da quando e come finirà la guerra in Ucraina, la guerra ha già avuto conseguenze a lungo termine per la nostra sicurezza. La Nato deve adattarsi a questa nuova realtà. Ed è esattamente quello che stiamo facendo", ha detto Stoltenberg in un'intervista con il quotidiano britannico "The Telegraph".

"La Nato – ha aggiunto - è l'Alleanza di maggior successo nella storia per due motivi. Uno è che siamo stati in grado di unire Europa e Nord America. L'altro è che siamo stati in grado di cambiare quando il mondo cambia. Ora il mondo sta cambiando e la Nato sta cambiando".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!