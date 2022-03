Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: ''Pronti ad accettare lo status di neutralità''

neutralitÓ Ucraina

L'Ucraina è pronta ad accettare uno status di neutralità come parte di un accordo di pace con la Russia.

Lo ha detto Volodymyr Zelensky, in un'intervista con giornalisti indipendenti russi riportata dalla Cnn. "Garanzie di sicurezza e lo status neutrale e non nucleare del nostro Stato: questo è il punto più importante", ha riferito il presidente ucraino. "Era il primo punto di principio per la Federazione Russa, per quanto ricordo. E per quanto ricordo hanno iniziato la guerra per questo".

Fonte Immagine: Instagram Ufficiale Volodymyr Zelensky

