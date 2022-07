Heather Parisi

Heather Parisi festeggia in topless dopo aver avuto la labirintite: ''Di nuovo in armonia con il mio corpo''

La showgirl ha spiegato ai follower di aver avuto la labirintite ''per tre lunghissime settimane''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2022 - 11:50:00 Letto 812 volte

"Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo", racconta Heather Parisi sul suo profilo Instagram. La showgirl ha spiegato ai follower di aver avuto la labirintite "per tre lunghissime settimane".

"Per me non è una novità. Ne ho sofferto anche in passato", ha rivelato la Parisi, spiegando: "Dopo 'Ciao Weekend' nel 1992, sono rimasta due mesi a letto senza riuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipi, perché la stanza tutto intorno girava, girava e girava. Andavo a carponi fino al bagno e poi, ritornavo a carponi fino al letto. A Nightmare!!!".

La cantante, ballerina, showgirl a 62 anni vanta ancora un fisico pazzesco. Oltre all'ultima foto condivisa, un mese fa Heather aveva postato un altro scatto che aveva scatenato i follower: una foto che la ritraeva seduta tra le onde, con indosso una canottiera bianca bagnata dall'acqua, con le trasparenze che mettevano in risalto le sue forme.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Heather Parisi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!