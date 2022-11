giochi solitari

I giochi da fare da soli

Vi è mai capitato di voler fare un gioco, ma non c'era nessuno da sfidare?

Solitario

Sicuramente uno dei giochi che più facilmente si avvicinano alla concezione di un solo giocatore è, più che ovviamente, il solitario. Uno dei giochi di carte più iconico di sempre, e fattibile sia in versione fisica che virtuale, dove si è da soli contro una pila di carte da ordinare nel giusto ordine tenendo relativamente conto dei segni (i canonici cuori, quadri, picche e fiori), ma non dimenticandosi certo di alternare tra i colori rosso e nero.

Per chiunque volesse poi personalizzare ulteriormente il gioco allora, oltre a cambiare le modalità e gli sfondi quando si gioca da computer, tablet e smartphone, può inserire anche un timer. Inoltre, se poi si volesse fare qualcosa di più “fisico ed impegnativo” allora le carte possono sempre essere utilizzate per formare un delicato castello.

Si tratta inoltre di uno dei giochi di carte più “economici” di sempre, anche perché lo si può giocare praticamente dove e quando più si vuole, senza dimenticare che su tale base ci sono anche altri due giochi similari. Simili sì, ma senza carte!

Questi sono infatti la variante “solitario” del celeberrimo Mah Jong, gioco tradizionale cinese vecchio di centinaia di anni basato sulla giusta combinazione di tessere, ed il curioso Solitario della Bastiglia, qui bisognerà invece riuscire a posizionare e togliere nella giusta maniera tutte le varie palline colorate inserite nella plancia di legno circolare.

Videogioco

Oltre alle carte, a volte fa bene prendere in mano un controller oppure mettersi belli comodi con mouse e tastiera (il tutto senza dimenticare le varie console portatili) con un videogioco immersivo e che faccia viaggiare il giocatore in tutto un altro mondo pieno di avventure in pixel e segreti da scoprire.

Il videogioco è per definizione uno dei media dove si privilegia il ruolo del giocatore singolo, escludendo quindi i titoli cooperativi o in multiplayer a meno che non sia un “tutti contro tutti”, e possiamo dire che è anche uno di quei prodotti con la maggior quantità di generi e sottogeneri possibili ed immaginabili.

Ci possono essere infatti videogiochi di lotta, sparatutto, horror, strategici, di guida, di simulazione, manageriali, survival, di ruolo, con visore VR, platform, avventure grafiche e così via. Basta solo scegliere il titolo che fa al caso proprio e si può partire verso qualunque meta senza spostarsi da casa!

Enigmistica

Se poi si vuole mettere ulteriormente alla prova la propria mente, allora, il mondo dell'enigmistica è un altro di quegli spazi in cui è davvero interessante perdersi mentre si fa lavorare a pieno regime la propria materia grigia.

Disponibile in qualunque edicola o in qualunque sito che tratta di giochi, l'enigmistica è poi in grado di assumere diverse forme come cruciverba, rebus, trova le differenze, unisci i puntini, indovinelli, casi da risolvere e chi più ne ha più ne metta. Basta avere con sé una matita ed un po' di tempo!

Fonte Immagine: Depositphotos

