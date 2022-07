Ilary Blasi

Ilary Blasi in vacanza in Tanzania: libertà e relax in topless

Dalle storie instagram Ilary Blasi fa trasparire tutta la voglia di relax e soprattutto di libertà.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/07/2022 - 11:50:51 Letto 862 volte

Ilary Blasi scappa dalla città e si lascia alle spalle tutte le polemiche e i gossip che si sono scatenati dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti.

Con i figli Cristian, Chanel e Isabel, e assieme alla inseparabile sorella Silvia è volata in Tanzania in un resort da vip. E dalle storie instagram Ilary Blasi fa trasparire tutta la voglia di relax e soprattutto di libertà. Anche con uno scatto sexy: si fa infatti immortalare in topless mentre guarda la savana.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Ilary Blasi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!