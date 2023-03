gossip

Ilary Blasi vola a Francoforte dal suo nuovo fidanzato Bastian Muller

La ex di Francesco Totti posta i dettagli nelle Storie incuriosendo i fan che vedono la sua mano intrecciarsi a quella dell'imprenditore tedesco in auto.

lary Blasi prende il volo per Francoforte e raggiunge il fidanzato Bastian Muller per un lungo e romantico weekend d’amore.

La ex di Francesco Totti posta i dettagli nelle Storie incuriosendo i fan che vedono la sua mano intrecciarsi a quella dell’imprenditore tedesco in auto. Poi una cena appassionata con vista sulla città. Mentre le figlie sono in settimana bianca con il padre, la showgirl si rilassa con il biondo vichingo che le ha stregato il cuore.

Tra Ilary Blasi e Bastian Muller è davvero sbocciato l’amore e i due non riescono a stare lontani l’uno dall’altra continuando a ritagliarsi momenti di passione insieme da una città all’altra. Hanno viaggiato da Bangkok a Parigi, attraversando montagne innevate e weekend tra le vette, poi si sono scambiati aerei e voli sostando ora a Roma ora a Francoforte in un’altalena di sentimenti irrefrenabili. Per questo fine settimane è stata Ilary a raggiungere Bastian in Germania. Nelle Storie ha informato i suoi follower di essere in aeroporto in procinto di imbarcarsi. Poi ha mostrato il percorso in auto e infine le mani strette strette in macchina. Per la cena romantica di coppia hanno scelto un locale esclusivo con una vista incredibile.

