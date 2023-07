inedito Beatles

Inedito Beatles, la conferma di Ringo Starr: ''Ci sarà anche George Harrison''

Ringo Starr ha confermato che non avrebbero mai falsificato il contributo di John Lennon al pezzo. Il batterista ha poi definito ''bellissima'' la canzone.

Pubblicata il: 04/07/2023

A giugno Paul McCartney aveva annunciato l'uscita di una nuova canzone dei Beatles entro l'anno.

Un brano lasciato da John Lennon e rielaborato attraverso le nuove tecnologie. Sir Paul aveva poi assicurato che l’intelligenza artificiale non è stata usata per ricreare la voce di Lennon. A ribadire il concetto ci ha pensato anche Ringo Starr, in un’intervista per il podcast Rolling Stone Music Now. Occasione in cui ha confermato che nel brano ci sarà anche George Harrison.

Nell'intervista, Ringo Starr ha confermato che non avrebbero mai falsificato il contributo di John Lennon al pezzo. Il batterista ha poi definito “bellissima” la canzone, della quale è ancora ignoto il titolo, spiegando che George Harrison aveva registrato delle parti prima della sua morte nel 2001.

L'ineditoa pare si tratti di "Now and then", anche se Paul McCartney non l'ha detto esplicitamente. "Sarà l'ultimo disco dei Beatles, l'abbiamo appena finita e la canzone uscirà entro quest'anno", aveva spiegato Macca al programma Today di BBC Radio 4. McCartney ha raccontato di aver ricevuto una demo nel 1994 da Yoko Ono: una cassetta con la scritta: "Per Paul". Un brano che Lennon, al piano nel suo appartamento di New York, registrò poco prima di morire, l’8 dicembre 1980. "Si sentiva solo il ritornello, provammo a completarla, ma non eravamo d’accordo se farlo o meno". McCartney, Starr e Harrison ci avevano poi lavorato durante le sessioni creative dei brani "Free As a Bird" e "Real Love".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Wikimedia Commons

