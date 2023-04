Infertilità

Infertilità, Oms: ''Nel mondo una persona su sei ne soffre''

Lo ha riferito un rapporto dell'Oms, secondo cui ''l'infertilità non discrimina'' perché ''il percorso verso la genitorialità può essere di difficile, se non impossibile, indipendentemente da dove le persone vivono e dalle risorse di cui dispongono''.

L'infertilità riguarda una persona su sei nel mondo. Lo ha riferito un rapporto dell'Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui "l'infertilità non discrimina" perché "il percorso verso la genitorialità può essere di difficile, se non impossibile, indipendentemente da dove le persone vivono e dalle risorse di cui dispongono". Il direttore generale Tedros Ghebreyesus ha spiegato la necessità di "garantire che questo problema non sia più messo da parte nella ricerca e nella politica sanitaria".

Secondo le stime dello studio dell'Oms, soffre di infertilità circa il 17,5% della popolazione adulta, con una variazione limitata nella prevalenza tra le regioni, stimata al 17,8% nei Paesi ad alto reddito e al 16,5% nei paesi a basso e medio reddito. Per l'Organizzazione mondiale della Sanià, l'infertilità è una malattia del sistema riproduttivo maschile o femminile che "può causare un disagio significativo, stigma e difficoltà finanziarie, influenzando il benessere mentale e psicosociale delle persone".

