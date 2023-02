Armi Ucraina

Invio caccia all'Ucraina, Tajani: ''L'Italia non considera all'ordine del giorno l'ipotesi''

L'Italia non considera ''all'ordine del giorno l'ipotesi di inviare caccia all'Ucraina''.

L'Italia non considera "all'ordine del giorno l'ipotesi di inviare caccia all'Ucraina", tema su cui si è aperto il dibattito negli Stati Uniti.

"Gli americani - ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dei lavori dell'Onu - seguono la loro linea di grande sostegno militare anche all'Ucraina, ma per inviare caccia servono piloti preparati e formati altrimenti si rischia molto. Per quanto ci riguarda il tema non è sul tavolo".

