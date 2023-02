Invio caccia all'Ucraina, Zelensky preme: ''Alleati rimuovano tabù, servono a difesa''

Guerra Ucraina-Russia

Invio caccia all'Ucraina, Zelensky preme: ''Alleati rimuovano tab¨, servono a difesa''

''Abbiamo bisogno di un componente di difesa aerea: moderni aerei da combattimento, in modo che l'intero territorio del nostro stato possa essere protetto dal terrore russo'', dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"La giornata è iniziata con un attacco di droni iraniani. La maggior parte è stata abbattuta: undici su quattordici. Sfortunatamente tre dipendenti del servizio di emergenza statale a Khmelnytskyi sono rimasti feriti, due sono morti. Le mie condoglianze alle famiglie. In realtà, è per questo che abbiamo bisogno di un componente di difesa aerea: moderni aerei da combattimento, in modo che l'intero territorio del nostro stato possa essere protetto dal terrore russo. La difesa aerea è completa quando è fornita, in particolare, dall'aviazione. Aviazione moderna". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto video messaggio serale.

"I nostri piloti, insieme ai nostri caccia antiaerei, insieme a tutti i soldati e gli specialisti della nostra aeronautica, stanno già facendo un ottimo lavoro ma saremo in grado di proteggere completamente il cielo quando verrà rimosso il tabù dell'aviazione nei rapporti con i nostri partner" ha aggiunto.

