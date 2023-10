Israele

Israele, Tajani: ''Due italiani tra i dispersi''

''Gli italo-israeliani sono un uomo e una donna, marito e moglie, prima pensavamo si trattasse di padre e figlio, che vivevano nel kibbutz di Beeri e non rispondono alle chiamate della famiglia'', ha spiegato il ministro Tajani.

"Due cittadini italiani che hanno anche il passaporto israeliano, quindi con doppia cittadinanza, e che erano nel kibbutz di Beeri non sono rintracciabili. Con le autorità israeliane stiamo verificando dove sono e cosa possa essere accaduto loro". Lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Gli italo-israeliani "sono un uomo e una donna, marito e moglie, prima pensavamo si trattasse di padre e figlio, che vivevano nel kibbutz di Beeri e non rispondono alle chiamate della famiglia. Probabilmente sono stati presi in ostaggio oppure risultano dispersi, non abbiamo ancora la certezza", ha spiegato Tajani.

"La nostra ambasciata, il nostro consolato e l'Unità di crisi della Farnesina sono al lavoro, al contatto con le autorità di Tel Aviv. Speriamo di ritrovarli ma in questo momento non abbiamo altre notizie, è probabile che siano stati presi in ostaggio", ha ribadito.

