Kosovo, feriti 14 italiani della Nato. Meloni: ''Ferma condanna all'attacco, inaccettabile e irresponsabile''

14 italiani: tre sono gravi ma non in pericolo di vita, avrebbero riportato ustioni e fratture.

Trentaquattro militari della Kosovo Force, una forza militare internazionale guidata dalla Nato (Kfor), sono rimasti feriti nei gravi scontri fra le truppe e i dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Paese.

Tra questi, 14 sono italiani: tre sono gravi ma non in pericolo di vita, avrebbero riportato ustioni e fratture.

"Esprimo la più ferma condanna dell'attacco avvenuto a danno della missione Kfor che ha coinvolto anche militari di altre Nazioni. Quanto sta accadendo è assolutamente inaccettabile e irresponsabile. Non tollereremo ulteriori attacchi". Lo afferma il premier Giorgia Meloni.

"È fondamentale - aggiunge - evitare ulteriori azioni unilaterali da parte delle autorità kosovare e che tutte le parti in causa facciano immediatamente un passo indietro contribuendo all'allentamento delle tensioni. L'impegno del governo italiano per la pace e per la stabilità dei Balcani occidentali è massimo e continueremo a lavorare con i nostri alleati".

