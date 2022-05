grano ucraino

Kuleba accusa la Russia: ''Ci rubano il grano per rivenderlo''

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha accusato la Russia di rubare il grano ucraino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/05/2022 - 11:23:29 Letto 789 volte

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha accusato la Russia di rubare il grano ucraino. "I ladri russi rubano il grano ucraino, lo caricano sulle navi, attraversano il Bosforo e cercano di venderlo all'estero.

"Invito tutti gli stati a rimanere vigili e a rifiutare queste proposte, non comprate merce rubata. Non diventate complici dei crimini russi. Il furto non ha mai portato fortuna a nessuno".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Twitter Dmytro Kuleba

