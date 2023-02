Data Natale Ucraina

La chiesa greco-cattolica Ucraina cambia la data del Natale, sarà il 25 dicembre e non più il 7 gennaio

Una scelta analoga potrebbe essere presa anche dagli ortodossi ucraini che si sono staccati dal patriarcato di Mosca.

07/02/2023

Cambia la data del Natale per gli ucraini: a partire da quest'anno sarà per molti di loro il 25 dicembre, come i cattolici latini, e non più il 7 gennaio, giorno della festa per gli ortodossi e soprattutto per Mosca. Lo ha annunciato ufficialmente la Chiesa greco-cattolica guidata da Shevchuk.

Una "decisione storica" per l'arcivescovo maggiore di Kiev. Una scelta analoga potrebbe essere presa anche dagli ortodossi ucraini che si sono staccati dal patriarcato di Mosca e che hanno dichiarato la loro chiesa "autocefala".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Wikimedia Commons

