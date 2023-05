Guerra Ucraina-Russia

La fine della guerra secondo Medvedev: ''L'Ucraina potrebbe scomparire dopo l'operazione militare speciale della Russia''

Medvedev, nel suo canale Telegram, ha scritto di diversi scenari su come potrebbe finire il conflitto in corso.

26/05/2023

L'Ucraina potrebbe scomparire dopo la fine dell'operazione militare speciale della Russia e il suo territorio potrebbe essere diviso tra Mosca e diversi Stati europei. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. Nel suo canale Telegram, ha scritto di diversi scenari su come potrebbe finire il conflitto in corso.

"L'Ucraina scompare dopo il completamento dell'operazione militare speciale nel processo di divisione tra la Russia e alcuni Stati dell'Ue. Un governo dell'Ucraina viene formato in esilio in uno dei Paesi europei", ha detto Medvedev, aggiungendo che il conflitto in questo caso finirà con "ragionevoli garanzie di non rinnovarsi nel breve termine".

Il funzionario ha aggiunto che "Mosca è interessata al fatto che le regioni centrali dell'Ucraina si uniscano alla Russia, perché in questo modo il conflitto potrebbe terminare definitivamente".

