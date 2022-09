Laura Torrisi

Laura Torrisi delizia i suoi follower, in bikini come una dea in riva al mare: ''Fino all'ultimo raggio di sole''

L'attrice siciliana è stata legata al regista Leonardo Pieraccioni, da cui ha avuto Martina, e ora è single. O almeno così si racconta sui social.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/09/2022 - 00:11:52 Letto 780 volte

Laura Torrisi posa in bikini come una dea in riva al mare con un bikini mozzafiato che mette in risalto le sue curve sinuose. “Fino all’ultimo raggio di sole” scrive godendosi gli ultimi scorci d’estate. L’attrice siciliana è stata legata al regista Leonardo Pieraccioni, da cui ha avuto Martina, e ora è single. O almeno così si racconta sui social: innamorata pazza della figlia e dei suoi cagnolini.

Laura Torrisi posa con le ginocchia sulla sabbia e lo sguardo all’orizzonte tenendosi i capelli con la mano e lasciandosi cullare dal vento e dalla musica delle onde. Indossa un bikini a triangolo che a fatica contiene le sue forme: ventre piatto e seno florido sono risaltati dal micro-costume.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Laura Torrisi

