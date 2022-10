Governo Meloni

L'Europa si congratula con la Meloni, von der Leyen: ''Pronta e lieta di lavorare insieme in modo costruttivo''

Le congratulazioni anche dalla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. E Charles Michel scrive: ''La aspetto al Consiglio Europeo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/10/2022 - 12:46:52 Letto 789 volte

"Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono". Così su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, con un tweet in italiano e inglese.

Congratulazioni anche dalla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola: "L'Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l’Ucraina rimanendo uniti e determinati. L’Europa ha bisogno dell’Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro!", scrive su Twitter.

"Congratulazioni a Giorgia Meloni che si insedia come prima donna presidente del Consiglio in Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell'Italia e dell'Ue", ha scritto dal canto suo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che in italiano aggiunge: "La aspetto al Consiglio Europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione Europea"

Congratulazioni a @GiorgiaMeloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo.



Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2022

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Ursula von der Leyen

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!