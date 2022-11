Londra, Andrea Bocelli e i figli cantano per la famiglia reale inglese

Andrea Bocelli si è esibito insieme ai figli Matteo e Virginia al cospetto di re Carlo III e la regina consorte Camilla e al resto della royal family, all'annuale Festival of Remembrance, alla Royal Albert Hall di Londra.

Erano presenti William e Kate, principe e principessa di Galles, il conte e la contessa di Wessex, Anna e il marito vice ammiraglio Sir Tim Laurence, il duca e la duchessa di Gloucester, il duca di Kent e la principessa Alexandra, Lady Ogilvy.

L'evento, che commemora i caduti in guerra del Paese, quest'anno ha anche celebrato la regina Elisabetta, morta a luglio. I Bocelli, unici italiani invitati a partecipare, hanno cantato "The Greatest Gift".

The incredible @AndreaBocelli performs 'The Greatest Gift' alongside his children @Bocelli_Matteo and Virginia Bocelli.#FestivalOfRemembrance pic.twitter.com/EjebfCMycQ