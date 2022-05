Guerra Ucraina-Russia

L'Ucraina accusa l'Ungheria: ''Sapeva in anticipo dell'invasione''

L'Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dalla Russia della sua volontà di invadere l'Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2022 - 10:02:53 Letto 753 volte

L'Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dalla Russia della sua volontà di invadere l'Ucraina. E' quanto scrive il giornale 'Kyiv Independent', citando il capo del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov. Il giornale ucraino ricorda come il primo febbraio Viktor Orban (nella foto) sia andato a Mosca per incontrare Vladimir Putin.

Proprio ieri l'Ungheria ha ribadito la sua contrarietà a imporre un embargo a livello europeo sull'importazione di gas e petrolio russo. ''Non dovremmo imporre sanzioni che danneggerebbero prima noi stessi e non quelli che vorremmo sanzionare", ha detto il capo dell'ufficio del primo ministro ungherese, Gergely Guiyash, al portale di notizie Origo.hu.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!