L'Ucraina ha compilato il questionario per l'adesione all'Unione europea

''Non esiste uno Stato membro dell'Unione europea che si oppone all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea'', ha fatto sapere Igor Zhovkva, vice capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky e suo consigliere diplomatico.

L'Ucraina ha compilato il questionario per ottenere lo status di Paese candidato per l'adesione all'Unione europea. Lo ha fatto sapere Igor Zhovkva, vice capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky e suo consigliere diplomatico. Lo riporta 'Ukrinform', riferendo che Zhovkva ha osservato: "Non esiste uno Stato membro dell'Unione europea che si oppone all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. La posizione dei Paesi differisce sulla velocità della procedura che l'Ucraina deve seguire prima di diventare membro".

Il vice cago di gabinetto di Zelensky ha fatto anche sapere: "Stiamo parlando con Paesi che non credono ancora in una procedura di adesione rapida, anche se la maggior parte dei Paesi è incline a credere che l'Ucraina debba superare questo processo rapidamente".

