Guerra Ucraina-Russia

L'Ue addestrerà 15mila soldati ucraini

Consiglio Ue approva missione di addestramento per soldati ucraini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/10/2022 - 12:46:28 Letto 720 volte

Il Consiglio Affari Esteri dell'Ue ha approvato la missione di addestramento europea per 15mila soldati ucraini. I ministri degli Esteri dei 27 si riuniscono oggi in Lussemburgo. La missione "sarà schierata nei Paesi vicini all'Ucraina e la Polonia è certamente uno di questi", ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

