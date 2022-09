vacanze vip

Luisa Ranieri chiude l'estate in bellezza: condivide scatti sexy sui social e mostra il lato B

Per chiudere l'estate in bellezza posta una carrellata di foto delle sue vacanze, la prima delle quali la ritrae di schiena e con il lato B in mostra.

Luisa Ranieri non è solita condividere scatti sexy sui social, ma per una volta è disposta a fare un'eccezione. Per chiudere l'estate in bellezza posta una carrellata di foto delle sue vacanze, la prima delle quali la ritrae di schiena e con il lato B in mostra sottolineato dalla sgambatura del costume. Seguono alcuni momenti di famiglia, abbracciata al marito Luca Zingaretti e alle figlie Emma e Bianca, anche queste una rarità per un'attrice attentissima alla privacy come lei.

