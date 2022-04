Guerra Ucraina-Russia

Massacro Bucha, la testimonianza del sindaco Fedoruk: ''Circa 320 i civili uccisi dai militari russi''

Dopo le immagini che hanno fatto il giro del mondo arriva anche la testimonianza del sindaco: sarebbero infatti circa 320 i civili uccisi dai militari russi.

06/04/2022

Sul massacro di Bucha, in Ucraina, dopo le immagini che hanno fatto il giro del mondo arriva anche la testimonianza del sindaco. Sarebbero infatti "circa 320 i civili uccisi dai militari russi durante l’occupazione della città", denuncia il primo cittadini Anatoly Fedoruk intervistato dalla Bbc. Intervenendo al programma ‘Word Tonight’, il primo cittadino di Bucha ha raccontato di aver personalmente assistito all’esecuzione di diverse persone per mano delle forze russe.

“Ho visto numerosi episodi: tre auto con a bordo civili che tentavano di lasciare la città in direzione di Kiev prese brutalmente di mira dal fuoco dei militari, una donna incinta il cui marito urlava di non spararle, brutalmente colpita”, ha raccontato, per poi riferire di "una vera caccia all’uomo nei confronti degli esponenti politici locali". Fedoruk si è poi rivolto al ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ha negato le accuse di crimini di guerra mosse nei confronti dei soldati russi, e lo ha esortato “a venire nella città di Bucha, guardare i corpi dei morti e guardare negli occhi i loro familiari, madri, mariti, bambini diventati orfani”.

