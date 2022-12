Medvedev: ''Mondo non ha bisogno della Nato. È un'organizzazione ganizzazione criminale, va sciolta''

Nato

Medvedev: ''Mondo non ha bisogno della Nato. ╚ un'organizzazione ganizzazione criminale, va sciolta''

''L'organizzazione deve pentirsi davanti all'umanitÓ ed essere dissolta come entitÓ criminale'', ha riferito il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, Dmitri Medvedev.

Pubblicata il: 01/12/2022

"Il mondo civilizzato non ha bisogno della Nato, non oltre il 12% della popolazione mondiale vive nei suoi Paesi membri: l'organizzazione deve pentirsi davanti all'umanità ed essere dissolta come entità criminale". Lo ha riferito il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, Dmitri Medvedev.

L'ex presidente ha aggiunto che se l'Alleanza atlantica fornirà i sistemi di difesa Patriot all'Ucraina, questi diventeranno un obiettivo dei bombardamenti russi. "Spero che gli impotenti atlantici lo capiscano", ha concluso.

