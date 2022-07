Nato-Russia

Medvedev: ''Russia risponderà all'espansione militare della Nato in Finlandia e Svezia''

L'ex presidente russo, Dmitry Medvedev, è tornato a minacciare ritorsioni per l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/07/2022 - 09:29:50 Letto 747 volte

"La Russia risponderà in modo simmetrico all'ampliamento delle infrastrutture militari della Nato in Finlandia e in Svezia".

Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, criticando la presenza della Nato nel Mar Baltico.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!