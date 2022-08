vacanze vip

Melissa Satta e Mattia Rivetti, vacanza d'amore in Costa Smeralda: in bikini mostra curve pazzesche

Gli ultimi scatti in bikini sono uno spettacolo e lasciano senza fiato milioni di follower.

Sole, cuore e amore, l’unico cocktail in grado di far ubriacare Melissa Satta. La ex velina è tornata come ogni estate in Costa Smeralda e si gode i tuffi nel suo mare cristallino, i bagni di sole sul suo fisico perfetto, le coccole e la passione con Mattia Rivetti. Ma alla versione sex bomb in bikini intervalla anche numerosi siparietti da tenera mamma con il suo Maddox.

Gli ultimi scatti in bikini sono uno spettacolo e lasciano senza fiato milioni di follower. Sulla barca tra le onde mostra il suo fisico sinuoso e non sfuggono all’attenzione dei fan le due stelline tatuate all’altezza dell’inguine. Seducente e sensuale incanta mentre il mare trasparente della Sardegna fa da sfondo a foto spettacolari.

Con lei c’è Mattia Rivetti. La showgirl posta una fotografia insieme all’imprenditore: lei accovacciata sull’imbarcazione guarda l’orizzonte, lui sdraiato ai suoi piedi la osserva e prepara il telefonino per inquadrare la sua sirenetta. Era giusto un anno fa quando la coppia usciva allo scoperto per la prima volta durante una vacanza a Saint Tropez. Discreto e riservato sui social, Rivetti ha preferito godersi l’amore di Melissa in privato lasciando a Instagram solo pochi scorci della loro storia.

