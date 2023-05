Meloni annuncia: ''Prossimo G7 sarà in Puglia. Riportato al centro il tema dell'immigrazione''

G7

Meloni annuncia: ''Prossimo G7 sarÓ in Puglia. Riportato al centro il tema dell'immigrazione''

La premier Meloni si dice ''soddisfatta'' per l'apporto che l'Italia ha dato al G7 e per come Ŕ stata accolta, ''partner affidabile e credibile''.

"Abbiamo riportato al centro del G7 il tema dell'immigrazione e anche le nostre idee per il G7 del prossimo anno che l'Italia presiederà". "La sede del prossimo G7 in Italia sarà la Puglia, ponte tra Oriente e Occidente", annuncia la premier Giorgia Meloni.

"Intendiamo riconfermare il tema del rispetto del diritto internazionale, la sicurezza, il tema dell' Africa". "Continueremo a sostenere l' Ucraina".

Infine si dice "soddisfatta" per l'apporto che l'Italia ha dato al G7 e per come è stata accolta: "Partner affidabile e credibile", afferma.

