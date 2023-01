Meloni in Algeria

Meloni in Algeria: obiettivo lanciare il Piano Mattei per energia, gas e sviluppo industriale

L'obiettivo è quello di porre uno dei primi mattoncini del Piano Mattei, l'idea della premier di collaborazione con i Paesi africani per rendere l'Italia un hub energetico del Mediterraneo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2023 - 10:09:15 Letto 806 volte

Energia, gas e opportunità di sviluppo industriale. Sono questi i temi in agenda per la visita di Giorgia Meloni in Algeria, la sua prima ufficiale bilaterale all'estero. L'obiettivo è quello di porre uno dei primi mattoncini del Piano Mattei, l'idea della premier di collaborazione con i Paesi africani per rendere l'Italia un hub energetico del Mediterraneo.

Italia e Algeria oggi firmeranno un memorandum di intesa per la cooperazione spaziale, e sono impegnate su automotive, cantieristica navale, turismo, agricoltura e cantieristica navale. Lo dimostrano gli accordi privati previsti al termine della visita della delegazione italiana, di cui fanno parte anche l'a.d. di Eni Claudio Descalzi e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Nell'ottica di Palazzo Chigi, avviare un Piano Mattei può avere riflessi positivi anche sulla gestione dei flussi migratori dall'Africa.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Governo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!