Meloni ringrazia Bruxelles: ''L’Italia farà la sua parte per un'Europa forte ed efficace''

La leader di Fratelli d'Italia pubblica messaggi per ringraziare le figure istituzionali con cui è stata in contatto in queste ore.

La leader di Fratelli d'Italia pubblica messaggi per ringraziare le figure istituzionali con cui è stata in contatto in queste ore. "Molte grazie Presidente Von der Leyen. Desiderosi e pronti a collaborare con voi per rafforzare la resilienza dell'Ue di fronte alle nostre sfide comuni", scrive Meloni a seguito della telefonata con la Presidente della Commissione Europea.

"Grazie Roberta Metsola, non vedo l’ora di continuare il proficuo dialogo iniziato a Bruxelles qualche mese fa. L’Italia farà la sua parte per un’Europa forte ed efficace nel rispondere alle sfide del nostro tempo. A presto!", twitta dopo il colloquio telefonico con la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola.

