Metsola: ''Berlusconi voleva l'Italia forte. Ha lavorato fino all'ultimo per non sprecare i fondi del Pnrr''

''Ha lavorato fino all'ultimo per un'Italia più forte in Europa, invitando il Paese a non sprecare i fondi'', ha detto la presidente del parlamento Ue, Roberta Metsola.

"L'Italia sta facendo il possibile per raggiungere gli obiettivi fissati del Pnrr e la Ue sarà in questo al suo fianco". Così a Speciale Tg2 la presidente del parlamento Ue, Roberta Metsola.

"Abbiamo fiducia, auspichiamo che tutti gli Stati spendano le risorse. Successo del Pnrr è fondamentale per usare anche in futuro i fondi Next generationx".

Poi, ricordando Silvio Berlusconi: "Ha lavorato fino all'ultimo per un'Italia più forte in Europa, invitando il Paese a non sprecare i fondi".

