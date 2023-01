Guerra Ucraina-Russia

Metsola: ''Terrore russo non spezzerà spirito degli ucraini, hanno dimostrato che la forza non è uguale al diritto''

''Continueremo a sostenere l'Ucraina. Con fondi, con generatori, con armi'', scrive su Twitter la presidente dell'europarlamento Roberta Metsola.

Pubblicata il: 17/01/2023

"L'attacco a Dnipro perseguiterà per sempre tutti coloro che sono stati costretti a viverlo. Ma il terrore del Cremlino non spezzerà lo spirito degli ucraini. Hanno dimostrato al mondo che la forza non è uguale al diritto. Continueremo a sostenere l'Ucraina. Con fondi, con generatori, con armi". Lo scrive su Twitter la presidente dell'europarlamento Roberta Metsola rimandando ad un passaggio del suo discorso di apertura dei lavori della plenaria.

