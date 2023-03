emergenza migranti

Migranti, lettera von der Leyen alla Meloni, Palazzo Chigi: ''Piena soddisfazione''

Palazzo Chigi esprime profonda soddisfazione per le parole indirizzate all'Italia da parte del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/03/2023 - 00:01:49 Letto 687 volte

"Palazzo Chigi esprime profonda soddisfazione per le parole indirizzate all'Italia e all'azione dell'esecutivo sul tema della migrazione da parte del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in risposta a una missiva che il Presidente del Consiglio aveva inviato alle massime istituzioni europee all'indomani della tragedia di Cutro". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

"Dalle parole del Presidente della Commissione - si spiega - emerge infatti la piena consapevolezza di come vi sia la necessita' di una concreta e immediata risposta europea in tema migratorio".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!