Migranti, Piantedosi ottimista: ''Piano d'azione ripercorre quello che l'Italia aveva sempre detto''

Quanto ai rapporti con il ministro francese, Piantedosi li ha definiti ''cordialissimi e normalissimi''.

"E' andata direi bene, molta soddisfazione perché c'è stata la presentazione del Piano d'azione proposto dalla Commissione europea, e ci sono state discussioni convergenti da parte dei partecipanti, nel senso dell'apprezzamento delle linee fondamentali" del Piano. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ai giornalisti al termine della riunione del Consiglio straordinario convocato anche per spegnere le polemiche tra Italia e Francia sul caso Ocean Viking, e cercare una risposta europea coordinata alle sfide della nuova crisi migratoria.

Il Piano, ha detto il Ministro, che presenta 20 azioni specifiche a questo scopo, "ripercorre quello che l'Italia aveva sempre detto": cioè che occorre "un'azione forte dell'Ue per migliorare i rapporti e il sostegno ai paesi di origine e di transito dei flussi migratori, che è la cosiddetta dimensione esterna, sia in termini di contenimento delle partenze che per migliorare i meccanismi di rimpatrio".

L'iniziativa della Commissione "è stata abbastanza apprezzata da tutti"; c'è stata, insomma, "convergenza" . E si è parlato anche, ha aggiunto, "di condividere al più presto meccanismi di coordinamento maggiore, anche riguardo alle operazioni Sar (ricerca e soccorso in mare, ndr) che avvengono nel Mediterrano, e non solo".

Quanto ai rapporti con il ministro francese, Piantedosi li ha definiti "cordialissimi e normalissimi". E a chi chiedeva se qualcosa cambierà con la prossima nave di Ong che arriverà presso le coste italiane, ha risposto: "Qui non si è trattato di casi singoli, né di gestione operativa: sono luoghi in cui si stabiliscono metodologie, regole, prospettive del futuro. Non abbiamo parlato - ha insistito - di casi singoli, non era questo il contesto, né nessuno ha chiesto di parlarne".

E anche nei rapporti con gli altri ministri nessuna tensione: "Ho stretto la mano e salutato con molta cordialità tutti i partecipanti; per me era anche la prima occasione. Ho registrato cordialità da parte loro e condivisione di approccio da parte di tutti".

