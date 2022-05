Enzo Robutti

Morto Enzo Robutti, attore caratterista della commedia anni '70 e '80

Viveva da tempo in una casa di riposo, e solo a distanza di due mesi i figli hanno deciso di diffondere la notizia della sua scomparsa.

Si è spento a marzo scorso all’età di 88 anni Enzo Robutti, attore, cabarettista e doppiatore. Viveva da tempo in una casa di riposo, e solo a distanza di due mesi i figli hanno deciso di diffondere la notizia della sua scomparsa. Personaggio al di fuori dall’ordinario è stato un attore poliedrico, riconosciuto dal pubblico per i suoi ruoli di caratterista nei film della commedia italiana dagli anni ’70.

Tra i grandi pionieri e innovatori del cabaret in Italia, la sua comicità, eccessiva per mimica e padronanza nell'interpretazione dei personaggi, rappresentò un modello per tanti. Fu creatore di una maschera caratteristica che troverà tra le sue collocazioni più azzeccate il cinema di genere italiano ma venne apprezzato anche all'estero, in particolare nella commedia.

Si diplomò al Piccolo Teatro di Milano. Scoperto cinematograficamente dai fratelli Taviani debuttò sul grande schermo nella pellicola I fuorilegge del matrimonio del 1963. Nel 1970 fu tra i mattatori al Derby Club di Milano con Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Gianfranco Funari, Toni Santagata e Teo Teocoli, interpretando spesso personaggi surreali e iracondi. Lavorò anche con Francis Ford Coppola nel film Il padrino - Parte III del 1990.

Come doppiatore, Robutti prestò la voce a Christopher Lloyd in Qualcuno volò sul nido del cuculo di Miloš Forman; Federico Fellini lo volle per la voce di Ciccio Ingrassia in Amarcord del 1973.

