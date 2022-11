Mtv Ema 2022

Mtv Ema 2022, Pinguini Tattici Nucleari vincono il Best Italian Act

La band era in lizza nella categoria dedicata al nostro Paese insieme ad Ariete, Blanco, Elodie e Måneskin.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2022 - 15:24:32 Letto 716 volte

I Pinguini Tattici Nucleari hanno vinto il Best Italian Act degli MtvEma 2022. La band era in lizza nella categoria dedicata al nostro Paese insieme ad Ariete, Blanco, Elodie e Måneskin.

"Siamo onorati di ricevere il Best Italian Act degli MTV EMA - hanno detto Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi commentando la vittoria - In questi ultimi tempi stiamo raggiungendo grandi traguardi, come per esempio il tour negli stadi, che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili. Quando si scrivono canzoni è importante avere la mente aperta e farsi influenzare da tutto ciò che ascolti perché la musica è l’arte più cosmopolita e fluida che ci sia. Essere riconosciuti a livello europeo, soprattutto per persone come noi che hanno vissuto all’estero, ci lusinga: ci fa sentire cittadini europei, oltre che italiani. Grazie mille a chi ci ha votato e quindi consentito di ottenere questo premio".

Congratulazioni ai @pinguinitattici: sono i vincitori del Best Italian Act degli #MTVEMA2022! 👏👏👏 https://t.co/H8Ql72NUvx — MTV Italia (@mtvitalia) November 13, 2022

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Twitter MTV ITALIA

