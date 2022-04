Nato

Nato: Caccia F-35A italiani sorveglieranno i cieli dell'Islanda per due mesi

Gli F-35A saranno dispiegati per 2 mesi in una missione che ha l'obiettivo di fornire velivoli intercettori a supporto della sorveglianza aerea islandese.

L'Italia, secondo quanto riporta il sito della Nato, è pronta a dispiegare alcuni dei caccia F-35A dell'Aeronautica Militare in Islanda a supporto dei compiti di polizia aerea dell'Alleanza nell'estremo Nord. Di stanza presso la base aerea di Amendola, gli F-35A saranno dispiegati per 2 mesi in una missione di routine programmata che ha l'obiettivo di fornire velivoli intercettori a supporto della sorveglianza aerea islandese.

L'obiettivo della missione è svolgere addestramento ed esercitazioni di volo di routine in modo che l'Islanda possa essere preparata a monitorare e gestire il suo spazio aereo in tempo di pace. Il distaccamento dell'Aeronautica Militare Italiana è composto da più di 130 donne e uomini e quattro caccia F-35A tra cui piloti, personale di terra, personale di supporto e protezione delle forze.

Questo è il terzo dispiegamento di caccia italiani di quinta generazione in Islanda dopo il 2019. In precedenza, l'Italia ha sostenuto la missione con l'Eurofighter Typhoon per salvaguardare lo spazio aereo nell'estremo Nord nel 2013, 2017, 2018 e 2019.

