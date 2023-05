Guerra

Nato, Stoltenberg: ''La guerra ad alta intensità è tornata in Europa. Raddoppiare sforzi''

'Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per mantenere al sicuro il nostro miliardo di cittadini e per sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole'', sottolinea il segretario generale Nato, Jens Stoltenberg, al comitato militare dell'Alleanza a Bruxelles.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2023 - 11:43:02 Letto 761 volte

"Mentre ci prepariamo per un futuro più pericoloso, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per mantenere al sicuro il nostro miliardo di cittadini e per sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole". Così il segretario generale Nato, Jens Stoltenberg, al comitato militare dell'Alleanza a Bruxelles.

Poche ore dopo l'invasione russa dell'Ucraina "abbiamo attivato tutti i nostri piani di difesa", ha detto. "La guerra ad alta intensità è tornata in Europa, la concorrenza globale aumenta. Dobbiamo intensificare impegno".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!