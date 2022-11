Migranti

Ocean Viking, Tajani: ''Reazione Francia sproporzionata. Affrontare tema con serenità e trovare soluzioni a livello europeo''

Noi abbiamo 90mila arrivi e avevamo un accordo per la redistribuzione per 8mila e a ora sono state redistribuite solo 117 persone. Ora si tratta di 234 persone che stanno arrivando in Francia'', ha ribadito il ministro Tajani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/11/2022 - 00:03:00 Letto 683 volte

''Una reazione sproporzionata''. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito la risposta francese alla gestione della Ocean Viking da parte delle autorità italiane. Parlando ai giornalisti ad Amsterdam a margine della visita del presidente Sergio Mattarella, Tajani ha detto di ritenere ''che dalla Francia sia venuta una reazione sproporzionata".

"La reazione della Francia mi è sembrata sproporzionata rispetto alla vicenda perché - ha ribadito il ministro Tajani - noi abbiamo 90mila arrivi e avevamo un accordo per la redistribuzione per 8mila e a ora sono state redistribuite solo 117 persone. Ora si tratta di 234 persone che stanno arrivando in Francia: bisogna affrontare il tema con maggiore serenità e si possono e si devono trovare soluzioni a livello europeo, perché se non si interviene a quel livello non si può risolvere una questione che riguarda anche rotta balcanica". Il titolare della Farnesina ha quindi aggiunto che "ci sono persone che vogliono venire in Italia. Noi siamo pronti a curarle ma non tutti possono venire in Italia. Sulla redistribuzione non è stato fatto molto per cui bisogna trovare soluzioni con determinazione. Le polemiche non servono a molto, ma una soluzione va trovata in Africa".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!