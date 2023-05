incoronazione Re Carlo III

Oggi l'incoronazione di Re Carlo III

E' tutto pronto per l'incoronazione di Carlo III e la regina consorte Camilla a Londra.

E' tutto pronto per l'incoronazione di Carlo III e la regina consorte Camilla a Londra. La cerimonia va in scena a 8 mesi dalla morte della regina Elisabetta II. Carlo è diventato sovrano dopo la scomparsa della madre, deceduta l'8 settembre scorso. Dopo il tempo del lutto, ecco il momento dell'incoronazione nell'abbazia di Westminster, dove andrà in scena la cerimonia formale e religiosa antica più di mille anni, con un alto valore simbolico e politico di proiezione dell'immagine della monarchia e della Gran Bretagna.

